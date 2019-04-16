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Двухлетний мальчик пострадал в ДТП на дороге Моглино - Ветошка

За 17 апреля на дорогах Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 17.50 на 1-м км автодороги Моглино - Ветошка в Псковском районе водитель автомашины «Ниссан Альмера» - молодой человек 1994 года рождения, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении и выполняющим поворот налево автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением мужчины 1986 года рождения.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Ниссана» - мальчик 2017 года рождения.