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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Очевидец рассказал о ДТП в Моглино, где сбили велосипедистов. ФОТО

20.04.2019 12:14|ПсковКомментариев: 0

Вчера в деревне Моглино автомобиль сбил велосипедистов.

Очевидец произошедшего ДТП Александр рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей о случившемся: «Я проезжал мимо, когда ДТП уже произошло. Прошло уже 2-3 минуты. Все лежали в кювете, один из велосипедистов лежал на краю дороги без сознания, из носа шла кровь. У двоих велосипедистов были видимые ссадины».

По словам Александра, один велосипедист лежал на траве, жаловался на боль в спине и ноге. Очевидец вызвал Скорую помощь, которая приехала в течение 20 минут, также подъехали МЧС, которые и оказали пострадавшему первую помощь, и полиция. Двоих спортсменов на носилках увезли в больницу.

«Машина была разбита спереди и сзади, заднее стекло разбито. Предполагаю, что удар был очень сильным. Велосипедисты улетели в кювет примерно на 10 метров», - поделился увиденным Александр.

В настоящий момент два велосипедиста находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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