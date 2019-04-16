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Полиция ищет очевидцев ДТП в Пскове

При столкновении автомобилей в Пскове пострадали два человека. Как сообщили ПЛН в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в областном центре 9 марта текущего года в 13 часов 35 минут у дома №90 «В» по улице Инженерной произошло ДТП с участием автомобилей «Шкода Фабиа» и «ВАЗ-21103». В результате, пострадали находившийся в иномарке пассажир, 1986 года рождения, и 46-летний водитель «ВАЗа».

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам 29-25-83 или 02.