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На трассе Петербург - Псков водитель Lexus сбил инспектора ДПС

Водитель автомобиля Lexus не справился с управлением на трассе в Лужском районе Ленобласти и сбил сотрудника ДПС. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

«По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства», - сказали в управлении.

В результате аварии у сотрудника ГИБДД диагностировано подозрение на перелом. Водитель Lexus место ДТП не покидал, по его словам, он отвлекся от управления. В связи с аварией проводится проверка.