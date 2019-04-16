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ДТП с участием квадроцикла и скутера произошли в Псковской области в воскресенье

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в городе Остров. Как информирует ГУ МЧС России по региону, в 18:39 21 апреля поступило сообщение об аварии с участием скутера на улице Меркурьева. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Кроме того, в 17:46 21 апреля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием квадроцикла в Опочецком районе на 393-м км трассы Р-23. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Информация о пострадавших уточняется.