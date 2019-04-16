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Водитель «Мицубиси» скончался в результате ДТП в Порховском районе

В 18.30 20 апреля произошло ДТП деревня Карачуницы Порховского района с участием легкового автомобиля.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на 5-м км автодороги Порхов - Успение мужчина 1982 года рождения за рулем автомашины «Мицубиси Лансер» на закруглении дороги не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет и врезался в дерево.

Водитель скончался на месте ДТП. Пассажиры автомобиля - женщины 1982 и 1976 года рождения - с полученными травмами госпитализированы.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте