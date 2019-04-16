АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Лады» врезался в «Ниву» на трассе в Опочецком районе, пострадала женщина

21 апреля на 422-м км трассы Р-23 в Опочецком районе водитель 1972 года рождения за рулем автомашины «Лада Веста» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Нива Шевроле» и совершил с ним столкновение.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в результате ДТП пострадала пассажирка «Нивы» - женщина 1948 года рождения.

В 17.46 21 апреля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием квадроцикла на 394-м км трассы Р-23 в Опочецком районе. Квадроцикл под управлением неустановленного водителя совершил наезд на дерево. Пассажир - гражданин 1967 года рождения с травмами самостоятельно обратился в районную больницу.