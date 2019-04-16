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Пьяный водитель на «Шевроле Ниве» врезался в дерево в Псковском районе

Пьяный водитель на «Шевроле Ниве» врезался в дерево в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 20 апреля в 17.40 на 1-м км автодороги Мочево-Селихново. Водитель автомобиля «Шевроле Нива» - мужчина 1987 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадал водитель, с полученными травмами он госпитализирован.

19 числа в Опочке у дома №1 по улице Красногородской водитель автомобиля ВАЗ 111130-23 – мужчина 1941 года рождения - совершил наезд на пешехода – женщину 1986 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована.

20 апреля в 16.20 в Усвятском районе на 57-м км автодороги Великие Луки - Усвяты водитель автомобиля Skoda Felicia – женщина 1982 года рождения - не справилась с управлением, выехала на обочину, после чего съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирована, а пассажир – молодой человек 2002 года рождения - получил незначительные травмы, не госпитализирован.

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В тот же вечер, в 23.10 в Псковском районе на 1-м км автодороги Подъезд к д. Обижа водитель ВАЗ-21063 – молодой человек 1999 года рождения - не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля – девушка 1999 года рождения, не госпитализирована.

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Всего за трое суток на территории Псковской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести. Задержано 30 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.