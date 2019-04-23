АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Псковском районе у Ледового дворца легковушка сбила девочку на велосипеде

В Псковском районе, рядом с Ледовым дворцом (улица Балтийская, 11), легковая машина сбила девочку на велосипеде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова. По предварительной информации, девочке - 9 лет. За рулем транспортного средства - «Мазды» - была женщина.

«По предварительным данным, девочка выехала на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход, не спешилась, и с ней столкнулась "Мазда". В результате - девочка получила ушибы. Возможно, ее заберут в больницу. Сейчас идет процесс оформления», - отметили в городском ГИБДД.

Кроме того, в инспекции добавили, что территорией, где ДТП произошло 23 апреля, примерно с 19.00 до 20.00, заведует районное ГИБДД. Поэтому точнее и подробнее об этом происшествии можно будет узнать лишь позже.