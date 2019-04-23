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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Псковская полиция ищет очевидцев ДТП с велосипедистами в Моглино

25.04.2019 11:50|ПсковКомментариев: 0

В Псковском районе следствием устанавливаются очевидцы резонансного ДТП.

Как установлено, в Псковском районе 19 апреля около 19.40 гражданин 1948 года рождения на автомобиле «Опель Aстра» двигался в направлении областного центра по дороге «Псков-Изборск-граница с Республикой Эстония». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, на 12-ом километре трассы он не справился с управлением и совершил наезд на четверых велосипедистов, ехавших в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие велосипедисты госпитализированы в областную клиническую больницу.

Очевидцев данного ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефонам 8(8112) 593-327, 676-872 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, ОМВД России по Псковскому району, кабинет 26.

Теги: #ДТП #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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