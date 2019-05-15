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8-летний мальчик пострадал в ДТП во дворе дома на Юбилейной в Пскове

В 08.45 20 мая во дворе дома 57 по улице Юбилейной в Пскове произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, столкнулись автомашины «Киа Спектра» под управлением женщины 1983 года рождения и «Мазда 6», за рулем которой находился мужчина 1961 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир «Киа» - мальчик 2011 года рождения, он получил ушибы.

В 19.55 20 мая у дома 6а на проспекте Ленина в городе Великие Луки водитель мопеда не справился с управлением и совершил падение. Мужчина получил перелом, ссадины и ушибы, госпитализирован в городскую больницу.