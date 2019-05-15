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В Великих Луках произошло ДТП по вине не уступившего дорогу водителя. ФОТО

В Великих Луках, на пересечении улиц Дружбы и Пескарева, произошло ДТП из-за не уступившего дорогу водителя 1987 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Авария случилась 21 мая, примерно в 15.30.

Источник: «iLuki»

«Водитель "Nissan" выезжал с второстепенной дороги и не уступил место "Peugeot", едущему по главной, - отметили в управлении. - Девушка, управлявшая "Peugeot", получила ушибы мягких тканей, но не была госпитализирована».

Кроме того, в ведомстве добавили, что у водителя «Nissan» признаков алкогольного опьянения не выявлено.

Источник: «iLuki»