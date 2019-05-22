←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бензин или жидкое золото?
Пушкинский тупичок
Катафоты на «зебре»
Работы на троечку
Тонировка фар: особенности тюнинга
Права только через госуслуги
Байкеры- убийцы
ещё ДТП 22.05.2019 16:071 Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО 28.05.2019 08:580 Водитель ВАЗа сбил пенсионерку в Опочке 24.05.2019 14:250 В Пскове на перекрестке Леона Поземского и Герцена автомобиль сбил велосипедиста 23.05.2019 15:384 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019 12:390 После наезда «Тойоты» великолучанка доставлена в реанимацию с многочисленными травмами 22.05.2019 18:160 Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗа сбил пенсионерку в Опочке

28.05.2019 08:58|ПсковКомментариев: 0

27 мая в 05.55 на улице Войкова в городе Невеле мужчина 1995 года рождения за рулем автомашины «Лада 219170» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и врезался в дерево. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир 1996 года рождения.

В 11.10 на улице Коммунальной в городе Опочке водитель автомобиля ВАЗ-21214 совершил наезд на пешехода -  женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пешеход доставлена в больницу.

В 13.50 27 мая на 425-м км трассы Р-23 в Опочецком районе на перекрестке неравнозначных дорог водитель 1956 года рождения, двигаясь за рулем автомашины «Лада Гранта» по второстепенной дороге, не предоставил преимущества автомобилю «Хонда Цивик» под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП госпитализирован водитель «Гранты».

В 14.40 на 3-м км автодороги Дно - Искра в деревне Калиновка мужчина 1972 года рождения на автомашине «Чери» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.  Водитель с травмами доставлен в Дновскую районную больницу.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 3414 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
28.05.2019, 08:580 Водитель ВАЗа сбил пенсионерку в Опочке 27.05.2019, 14:000 В Дедовичском районе полицейские и дети краской написали предупреждения перед пешеходными переходами 27.05.2019, 09:560 Таксистам хотят запретить работать сверх нормы 25.05.2019, 18:300 В воскресенье в Пскове будет ограничено движение в связи с Велопарадом
25.05.2019, 14:306 Интерактив: Паркуюсь как душе угодно 24.05.2019, 18:120 В Пскове на перекрестке Советской и Свердлова появились знаки приоритета 24.05.2019, 14:250 В Пскове на перекрестке Леона Поземского и Герцена автомобиль сбил велосипедиста 24.05.2019, 12:033 С сегодняшнего дня на участке улицы Толстого в Пскове введено одностороннее движение
24.05.2019, 12:000 До 80 тысяч рублей могут сэкономить псковичи при покупке LADA Granta в мае 24.05.2019, 10:470 На следующей неделе станут известны график и расписание движения автобусов в Дни Ганзы в Пскове 24.05.2019, 09:330 «Ауди-100» угнали в Великих Луках 23.05.2019, 16:260 В связи с ремонтом будет закрыто движение на улице Зверева в Великих Луках
23.05.2019, 15:384 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019, 12:390 После наезда «Тойоты» великолучанка доставлена в реанимацию с многочисленными травмами 23.05.2019, 12:000 Выгодное майское предложение действует для псковичей на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross 23.05.2019, 11:105 Ограничить движение учебных автомобилей по улицам Пскова в «часы пик» призвал Олег Брячак
23.05.2019, 11:040 40 км дорог Пскова нужно ремонтировать ежегодно, чтобы все дороги привести в нормативное состояние 23.05.2019, 09:580 К Дням Пушкинской поэзии и русской культуры отремонтируют центральный въезд в Пушкинские Горы 22.05.2019, 21:4723 Лишь 3 претендента из 35 успешно сдали сегодня в Пскове экзамен на право управления автомобилем 22.05.2019, 18:454 Игорь Савицкий закончил ремонтировать дорогу на улице Гремячей в Пскове
22.05.2019, 18:160 Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе 22.05.2019, 16:071 Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО 22.05.2019, 15:467 Александр Васильев: Наносимый дорогам шипованной резиной ущерб можно компенсировать за счет акциза на шины 22.05.2019, 12:331 В мае приобрести автомобиль LADA Vesta можно с выгодой
22.05.2019, 10:040 Великолучанин врезался в дерево на проспекте Гагарина 22.05.2019, 09:301 Автоцентр «Эльва» предлагает заправку кондиционера от 1400 рублей 22.05.2019, 09:020 Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Порховском районе 22.05.2019, 08:130 Устойчивость асфальта к шипованной резине планируют повысить в России
21.05.2019, 20:4312 Псковский промышленник ремонтирует дорогу на улице Гремячей. ФОТО 21.05.2019, 19:180 В Псковской области состоялся российско-эстонский автопробег по бездорожью 21.05.2019, 18:400 В Великих Луках произошло ДТП по вине не уступившего дорогу водителя. ФОТО 21.05.2019, 17:330 Касса по продаже проездных билетов на ул. Леона Поземского закрывается с 25 мая
21.05.2019, 16:562 В Новосокольническом районе полиция задержала нетрезвого 18-летнего водителя «копейки» 21.05.2019, 13:542 Фотофакт: Опасная парковка 21.05.2019, 12:470 «Рено» сбило косулю на трассе в Великолукском районе. ФОТО 21.05.2019, 11:570 Система безналичной оплаты проезда охватит Печоры, Остров и Пушкинские Горы
21.05.2019, 11:424 Фотофакт: Дорожное ограждение в стиле «обшарпэ» 21.05.2019, 11:210 Вместительный автомобиль LADA Largus с выгодой до 110 000 рублей 21.05.2019, 10:430 Владельцам автомобилей «Шкода» предлагают диагностику DSG от 990 рублей 21.05.2019, 10:026 «Псковпассажиравтотранс» заменит «Газели» на маршрутах № 22 и № 30 автобусами «МАЗ»
21.05.2019, 09:290 8-летний мальчик пострадал в ДТП во дворе дома на Юбилейной в Пскове 20.05.2019, 22:050 В Псковской области стартовала акция «Безопасные каникулы» 20.05.2019, 21:398 Продолжается поиск подрядчика, который за 138 млн рублей отремонтирует в Пскове улицу Юбилейную 20.05.2019, 20:250 Дорогу от птицефабрики до Тямши отремонтируют за 30,2 млн рублей
20.05.2019, 19:441 На улице Рокоссовского будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку автотранспорта 20.05.2019, 16:590 Поиск разработчиков документов для реконструкции дороги в Красногородском районе продолжается 20.05.2019, 14:523 МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей 20.05.2019, 14:260 Сломавшийся грузовик спровоцировал пробку на Рижском проспекте
20.05.2019, 14:110 Схема движения псковского автотранспорта изменится из-за Последнего звонка 20.05.2019, 13:090 Что такое комиссионная продажа автомобиля, и чем она выгодна автовладельцу 20.05.2019, 10:071 Сорвавшийся с буксира на улице Коммунальной «Фольксваген» врезался во внедорожник 20.05.2019, 09:380 Псковский суд обязал городскую администрацию принять регламент по осуществлению контроля за сохранностью автомобильных дорог
20.05.2019, 09:350 Четыре человека пострадали в ДТП в красногородской деревне Литвинка 20.05.2019, 09:300 Выгоду до 145 000 рублей можно получить в «Псков-Лада» в киберпонедельник 20.05.2019, 09:164 С 20 мая оплатить проезд банковской картой можно во всех городских автобусах 19.05.2019, 10:586 Великолукскому священнику дали условный срок за «пьяное» ДТП
19.05.2019, 10:230 Движение большегрузов запретят в жару на отдельных участках дорог 18.05.2019, 19:3014 На Троицком мосту в Пскове автомобиль въехал в ограждение, чуть не сбив пешеходов. ФОТО 18.05.2019, 17:140 В ближайшее время начнется гарантийный ремонт дороги на улице Шестака в Пскове 18.05.2019, 16:020 В Пскове продолжается розыск очевидцев ДТП на Шоссейной
17.05.2019, 15:170 Сбитый на улице Западной в Пскове велосипедист получил ушиб колена 17.05.2019, 13:401 В Пскове готовятся к ремонту моста через Милевку 17.05.2019, 12:250 В Куньинском районе капитально отремонтируют мост через реку Весеча 17.05.2019, 11:280 Сотрудники ГИБДД помогли будущим псковским водителям разобраться в типичных ошибках на дорогах
17.05.2019, 10:050 В Дно инвалид госпитализирован после наезда водителя «Ауди» 17.05.2019, 10:030 На время строительства многоквартирного дома будет закрыто движение транспорта на участке улицы Дружбы в Великих Луках 16.05.2019, 21:451 Пскович осужден за любовь к нетрезвой езде 16.05.2019, 21:181 До 8 лет лишения свободы грозит псковичу за дачу взятки сотруднику ДПС
16.05.2019, 16:560 Пять муниципалитетов Псковской области станут участниками нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» 16.05.2019, 16:010 Водитель ВАЗа сбил юного велосипедиста на тротуаре в Пскове 16.05.2019, 13:270 Великие Луки примут участников трофи-фестиваля автомашин 4x4 «Весенний кураж» 16.05.2019, 12:580 20-летний житель Куньинского района управлял автомобилем в состоянии опьянения и был задержан полицией
16.05.2019, 10:500 Табельное оружие пришлось применить псковским полицейским в погоне за пьяным водителем. ВИДЕО 16.05.2019, 08:450 На острове Дятлинка в Великих Луках начался ремонт моста 16.05.2019, 08:320 Росавтодор обновит площадки для отдыха водителей грузовиков 15.05.2019, 20:300 Фракция ЛДПР обсудила с губернатором состояние городских дорог и качество их содержания
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.