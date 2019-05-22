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Водитель ВАЗа сбил пенсионерку в Опочке

27 мая в 05.55 на улице Войкова в городе Невеле мужчина 1995 года рождения за рулем автомашины «Лада 219170» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и врезался в дерево. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир 1996 года рождения.

В 11.10 на улице Коммунальной в городе Опочке водитель автомобиля ВАЗ-21214 совершил наезд на пешехода - женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пешеход доставлена в больницу.

В 13.50 27 мая на 425-м км трассы Р-23 в Опочецком районе на перекрестке неравнозначных дорог водитель 1956 года рождения, двигаясь за рулем автомашины «Лада Гранта» по второстепенной дороге, не предоставил преимущества автомобилю «Хонда Цивик» под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП госпитализирован водитель «Гранты».

В 14.40 на 3-м км автодороги Дно - Искра в деревне Калиновка мужчина 1972 года рождения на автомашине «Чери» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с травмами доставлен в Дновскую районную больницу.