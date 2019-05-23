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Штраф в 1500 рублей получил водитель грузовика, прижавшего легковой автомобиль «Вольво» на площади Героев-Десантников

Штраф в 1500 рублей получил водитель грузовика, прижавшего легковой автомобиль «Вольво» в Пскове на площади Героев-Десантников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Пскову, 27 мая в 20.25 в Пскове произошло столкновение двух автомашин напротив дома №6 по улице 128-й Стрелковой дивизии.

Грузовой автомобиль «МАН» с полуприцепом-цистерной и легковой автомобиль «Вольво» двигались по улице 128-й Стрелковой дивизии к площади Героев-Десантников. На «кольце» грузовик совершил касательное столкновение и «прижал» легковушку.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Водитель грузовика, мужчина 1968 года рождения привлечен к административной ответственности по статье 12.15 КоАП РФ, за необеспечение безопасного интервала. Водитель объяснил сотрудникам полиции, что не заметил «Вольво», поскольку автомобиль попал в «мертвую зону».

Фото из группы Жесть по-псковски