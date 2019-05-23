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Сотрудники ИК-4 оказали помощь пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП на гдовском шоссе

Сотрудники ИК-4 УФСИН России по Псковской области оказали помощь гражданам, пострадавшим в ДТП на гдовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, вечером 28 мая на 20-м километре трассы Псков - Гдов перевернулся микроавтобус.

Свидетелем данного дорожного происшествия стали сотрудники ИК-4, которые возвращались домой после работы. Буквально на их глазах микроавтобус занесло на мокрой дороге и, завалившись на бок, он придавил выпавшую из машины женщину.

Сотрудники колонии незамедлительно бросились к месту аварии, чтобы оказать помощь пострадавшим.

В первую очередь сотрудники производственных служб Сергей Иванов, Алексей Грядский и Андрей Федоров, вместе с другими свидетелями аварии, стали приподнимать микроавтобус, чтобы вытащить из-под него пострадавшую женщину.

Оказывать же первую медицинскую помощь пострадавшей начал психолог психологической лаборатории учреждения Степан Бабиков, который, до поступления на службу в уголовно-исполнительную систему, долгое время работал медбратом в реанимационной бригаде Псковской городской больницы.

Удостоверившись, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, он предпринял все необходимые доврачебные меры до приезда кареты скорой помощи.

«Пострадавшая женщина была вся в ушибах и ссадинах, в состоянии шока. Проведя экстренный комплекс диагностики, я убедился, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, затем постарался максимально ее успокоить, укутал теплыми вещами и дал воды» - рассказал Степан Бабиков.