АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три автомашины столкнулись на улице Советской в Пскове, пострадал мальчик

30 мая в 08.35 произошло ДТП у дома 44 по улице Советской в Пскове. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, мужчина 1985 года рождения за рулем автомашины «БМВ Х5» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Хендай Солярис» под управлением женщины 1980 года рождения и совершил с ним столкновение. После чего «Хендай» наехал на стоявший впереди «Рено», за рулем которого находилась женщина 1975 года рождения. В результате ДТП ушибы получил пассажир «Хендая» - мальчик 2011 года рождения.

В 17.15 на 3-м км автодороги Опочка - Дубровка - граница с республикой Беларусь в Опочецком районе водитель 1968 года рождения за рулем автомашины ВАЗ-2109 при выезде на перекресток не предоставил преимущество автомобилю «Рено Логан» под управлением мужчины 1967 года рождения. В результате пострадал пассажир - мужчина 1936 года рождения. Он доставлен в Опочецкую межрайонную больницу.