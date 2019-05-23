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Машина с псковскими номерами влетела в скопление людей на перекрестке в Петербурге. ВИДЕО

В Санкт-Петербурге, на съезде с Троицкого моста, «Рено Логан» въехал в скопление пешеходов, дожидающихся зеленого сигнала светофора. Об этом пишет «Фонтанка.ру», со ссылкой на читателей, которые уверяют, что у легковушки «псковские» номера. ДТП произошло 1 июня после 18.00. Водитель направлялся в сторону метро «Горьковская».

Источник: группа «ДТП и ЧП, Cанкт-Петербург», в соцсети «ВКонтакте»

Со ссылкой на соцсети, «Фонтанка.ру» сообщает, что автомобиль промчал перекресток Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий желтый и наехал на людей, когда пытался избежать столкновения. По словам очевидцев, под колеса попали пешеходы и велосипедист.

Очевидцы насчитали трех пострадавших. Велосипедист, по их данным, после удара о машину остался на дороге без движения, с водителем разбираются полицейские.

Источник: группа «ДТП и ЧП, Cанкт-Петербург», в соцсети «ВКонтакте»