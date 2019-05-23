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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове после наезда автомобиля госпитализирована девушка, переходившая дорогу по «зебре»

03.06.2019 10:36|ПсковКомментариев: 0

За 31 мая на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести, 1 ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

31 мая в 00.00 у дома 27 по улице М. Горького в Пскове водитель «Шевроле-Клан» – молодой человек 1997 года рождения, совершил наезд на пешехода – девушку 1994 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована. 31 мая в 10.00 у дома 1 по улице Красногорской в Пскове водитель «Рено-Логан» – мужчина 1963 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.

За 2 июня на территории Псковской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил ранения различной степени тяжести. 2 июня в Великих Луках в 05.15 у дома 4 по улице Промышленной неустановленный водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и перевернулся. В результате ДТП пострадал пассажир – мужчина 1987 года рождения.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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