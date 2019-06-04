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Молодой человек погиб в ДТП в Опочецком районе

За 3 июня на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб, 1 человек получил ранения различной степени тяжести, 1 ДТП совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 3 июня в 01.05 на 1-м км автодороги Барсаново-Большие Рогатки в Опочецком районе водитель «Хендай Солярис» - мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП погиб пассажир - молодой человек 1996 года рождения.

3 июня в 12.30 у дома 49 на улице Труда в Пскове водитель «Лада-2191» - мужчина 1980 года рождения, двигаясь по жилой зоне, осуществил наезд на пешехода - мужчину 1977 года рождения. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.