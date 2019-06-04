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Женщина за рулем «Фольксвагена» не увидела «Газель» из-за ослепившего ее солнца на трассе в Великолукском районе. ФОТО

4 июня в 20.10 на 464-м км трассы Москва - Балтия в Великолукском районе автоледи из Кировской области, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», совершила столкновение с «Газелью», за рулем которой находился жителя города Острова 1985 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, женщина, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустила «Газель», которая пользовалась преимуществом.

По словам девушки, она не заметила машину из-за ослепившего ее солнца. В результате аварии в больницу была доставлена виновница ДТП.