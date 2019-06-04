АвтоМир / Происшествия / ДТП

Неустановленный мотоциклист сбил девочку на велосипеде в Пскове и скрылся с места ДТП

За 4 июня на территории Псковской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

4 июня в 16.00 у дома 39 по улице Ленинградской в городе Пскове неустановленный водитель неустановленного мотоцикла совершил наезд на велосипедиста - девочку 2007 года рождения, которая выезжала с прилегающей территории. В результате ДТП велосипедист с полученными травмами самостоятельно обратилась в травмпункт Пскова.

В 22.00 у дома 19 по улице Ставского в городе Великие Луки водитель автомашины Audi Q7 - молодой человек 1990 года рождения, совершил столкновение с велосипедистом - молодым человеком 1999 года рождения. В результате ДТП велосипедист получил незначительные травмы, не госпитализирован.