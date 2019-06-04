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Велосипедист не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ВАЗом в Пскове

За 5 июня на дорогах Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

5 июня в 09.40 у дома 53 по ул. Яна Райниса в городе Пскове водитель автомашины ВАЗ-21101 - женщина 1960 года рождения, совершила наезд на велосипедиста - мужчину 1965 года рождения, который, двигаясь в попутном направлении, при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра. В результате ДТП велосипедист с полученными травмами госпитализирован.

В 18.50 у дома 18 по ул. Загородной в городе Новосокольники неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил касательный наезд на идущего по обочине в попутном направлении пешехода - мужчину 1986 года рождения. В результате ДТП пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился в медицинское учреждение.