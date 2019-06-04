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В Пскове ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина

В Пскове устанавливаются очевидцы ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в производстве Следственного управления УМВД России по городу Пскову находится уголовное дело, возбужденное по факту ДТП.

Исходя из материалов уголовного дела следует, что в областном центре 28 февраля около 16.30 у дома №29/31 по Рижскому проспекту неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на женщину, которая двигалась по дворовой территории. В результате, пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по адресу: г.Псков, ул. Инженерная, 4а, каб.№309 или позвонить по телефонам: 596-358 или 02.