АвтоМир / Происшествия / ДТП

8-летний водитель скутера госпитализирован после столкновения с автомобилем в Пустошкинском районе

За 7 июня на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести, 1 ДТП совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

7 июня в 10.55 у дома № 1 по улице Пушкинской в Пушкинских Горах водитель «Хендай Гетц» - мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода - молодого человека 1993 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

7 июня в 15.45 на 1-м км автодороги Пустошка - Щукино - Алоль в Пустошкинском районе водитель скутера «Хонда» - мальчик 2011 года рождения, совершил столкновение с «Опель Вектра» под управлением женщины 1986 года рождения. В результате ДТП водитель скутера с полученными травмами госпитализирован.

8 июня в 10.15 у дома № 65 по Рижскому проспекту в Пскове водитель «Хендая» - мужчина 1980 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Грейтволл» под управлением мужчины 1974 года рождения и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал пассажир «Грейтволл» – женщина 1953 года рождения, не госпитализирована.

За 9 июня на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

9 июня в Новосокольническом районе в 07.30 на 495 км автодороги М-9 «Балтия» водитель «Крайслера» - мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем, на закругленном участке дороги выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир – женщина 1975 года рождения.

9 июня в Опочецком районе в 10.00 на 413 км автодороги Санкт-Петербург – Невель водитель «ВАЗ – 211013» – женщина 1973 года рождения, совершила наезд на пешехода – мужчину 1941 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.