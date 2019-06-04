АвтоМир / Происшествия / ДТП

В стругокрасненской Сковородке 40-летний мужчина получил травмы после наезда автомобиля

За 10 июня на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

10 июня в Стругокрасненском районе в 12.00 на 14 км автодороги Струги Красные - Ляды в деревне Сковородка неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода – мужчину 1979 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Также в Стругокрасненском районе в 23.00 на 221 км автодороги Санкт - Петербург - Псков - Невель водитель «Шкоды-Йети» – мужчина 1983 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения и совершил наезд на железобетонные блоки. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы.