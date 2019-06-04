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Женщину, попавшую в ДТП в Пушкиногорье, деблокировали из автомобиля сотрудники МЧС. ВИДЕО

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области сегодня, 12 июня, принимали участие в ликвидации ДТП в Пушкиногорском районе.

Источник: соцсеть «ВКонтакте», группа «Подслушано Пушкинские Горы»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 12.20 поступило сообщение о ДТП в МО «Пушкиногорье» Пушкиногорского района с участием одного легкового автомобиля.

Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники и 4 человека.

Видео с места аварии попало в группу «Подслушано Пушкинские Горы». На нем видно, что сотрудникам МЧС пришлось прибегнуть к деблокированию женщины-водителя, которая оказалась зажата в автомобиле, искореженном от удара о дорожное ограждение.