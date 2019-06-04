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Пьяный водитель мотоцикла столкнулся с двумя машинами на Рижском проспекте в Пскове

12 июня в 18.45 у дома 57 по Рижскому проспекту в Пскове водитель мотоцикла Motoland TD250 - молодой человек 1998 года рождения - не справился с управлением. Управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, он совершил столкновение с автомобилем «Мазда-6» под управлением молодого человека 1996 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Вследствие столкновения мотоцикл отбросило в стоящую рядом машину «Сузуки-Лиан». В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, не госпитализирован.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте.