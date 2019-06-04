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Нетрезвый водитель опрокинулся в «Форде» в Пустошкинском районе

11 июня в 21.10 на 54-м км автодороги Пустошка - Щукино - Алоль в Пустошкинском районе водитель автомашины «Форд Фьюжн» - мужчина 1964 года рождения, на закруглении дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением. В результате чего совершил съезд в левый придорожный кювет по ходу своего движения и опрокинулся. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП пострадал водитель.