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Водитель ВАЗа выехал на встречку и столкнулся с грузовиком в Великолукском районе

11 июня в 13.30 на 23-м км автодороги Великие Луки - Невель в Великолукском районе водитель автомашины ВАЗ-2108 - мужчина 1971 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. На встречной полосе водитель совершил столкновение с грузовиком Baw Fenix под управлением мужчины 1977 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗа с полученными травмами госпитализированы.