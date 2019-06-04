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АвтоМир / Происшествия / ДТП

21 человек пострадал в ДТП на дорогах Псковской области за минувшую неделю

13.06.2019 13:57|ПсковКомментариев: 0

С 6 по 12 июня пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате  пострадал 21 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности.

Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован один пострадавший.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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