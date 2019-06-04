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21 человек пострадал в ДТП на дорогах Псковской области за минувшую неделю

С 6 по 12 июня пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате пострадал 21 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности.

Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован один пострадавший.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.