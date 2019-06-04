21 человек пострадал в ДТП на дорогах Псковской области за минувшую неделю

С 6 по 12 июня пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате пострадал 21 человек.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.
При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности.
Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован один пострадавший.
При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.