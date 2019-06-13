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Устанавливаются очевидцы ДТП в Пскове

В производстве Следственного управления УМВД России по городу Пскову находится уголовное дело, возбужденное по факту ДТП.

Исходя из материалов уголовного дела следует, что в областном центре 28 февраля 2019 года около 16 часов 30 минут у дома №29/31 по Рижскому проспекту неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на женщину, которая двигалась по дворовой территории. В результате, пешеходу причинен тяжкий вред здоровью, сообщили ПЛН в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по адресу: г.Псков, ул.Инженерная, д.№4«а», каб.№309 или позвонить по телефонам: 596-358 или 02.