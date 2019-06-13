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В Себежском районе в машине пьяного водителя погиб пассажир

15 июня, в субботу, в 11.00 на 13-м км автодороги Себеж - Глубочица - граница с Республикой Белоруссия в Себежском районе водитель автомобиля «Адуи-80» - мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением. В результате совершил съезд в правый придорожный кювет по ходу своего движения и наезд на дерево, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пассажир автомобиля - мужчина 1975 года рождения, скончался от полученных травм.