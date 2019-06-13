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В результате столкновения с трактором в Невельском районе госпитализированы двое детей

В субботу, 15 июня, в Невельском районе в 16:45 на 186-м км автодороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель водитель автомобиля «Рено-Логан», женщина 1988 года рождения, совершила столкновение с трактором, сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Управляя автомобилем, женщина не учла дистанцию до впереди двигающегося трактора «Клаас Экшон 850» с прицепом-цистерной. В результате ДТП в ГБУЗ «Невельская МБ» госпитализированы водитель и пассажиры автомобиля «Рено-Логан» – мальчик 2009 года рождения и девочка 2008 года рождения.