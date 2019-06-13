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16 июня на дорогах Псковской области зарегистрировано 5 ДТП

За 16 июня на дорогах Псковской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 04.45 у дома 8/15 по улице Коммунальной в городе Опочке водитель «ВАЗ-2114» - молодой человек 1997 года рождения, выбрал небезопасный скоростной режим. В результате осуществил столкновение с уличным ограждением, после чего опрокинулся. Водитель был госпитализирован с полученными травмами.

В 09.20 у дома 50 по набережной Рябики в городе Великие Луки пассажир автомобиля «Шкода» - мужчина 1958 года рождения, при открытии задней левой двери создал помеху для движения автомобилю «Фольксваген» под управлением мужчины 1954 года рождения, который совершил столкновение со «Шкодой». После чего «Шкода» продолжила движение и совершила наезд на пешехода - женщину 1959 года рождения. В результате ДТП пострадал пешеход.

В 11.50 на 90-м км автодороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в деревне Спицино в Гдовском районе водитель «Киа Рио» – молодой человек 1991 года рождения, совершил наезд на пешехода - мальчика 2011 года рождения. Пешеход резко выбежал на дорогу, не убедившись в безопасности движения. В результате ДТП ребенок получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В Великих Луках в 20.20 у дома 41 по проспекту Ленина водитель «Рено Меган» - девушка 1990 года рождения, совершила наезд на двух пешеходов: женщину 1979 года рождения и мужчину 1976 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы госпитализированы.

В Псковском районе в 21.20 на 4 км автодороги Псков - Горнево - Ложнево водитель мотоцикла «Ирбис» - мужчина 1977 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся. Пострадал сам водитель, не госпитализирован.