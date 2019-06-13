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Женщина не справилась с управлением и упала со скутера в Порховском районе

15 июня в 19.30 на 12-м км автодороги Порхов - Бельское Устье - Федотино в Порховском районе водитель скутера «Рейсер» - женщина 1973 года рождения, выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и совершила падение на проезжей части дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области. В результате ДТП пострадал водитель скутера.

В этот же день в 21.45 у дома 39 по улице Яна Райниса в городе Пскове водитель мопеда Zodiak - мужчина 1957 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель мопеда с полученными травмами госпитализирован.