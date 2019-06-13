АвтоМир / Происшествия / ДТП

Осужден водитель автобуса, по вине которого дети попали в ДТП в Стругокрасненском районе

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, осужден 61-летний житель города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в суде было установлено, что в мае 2018 года между подсудимым, являющимся индивидуальным предпринимателем, и МБУ «СОШ № 12» в лице заместителя директора был заключен договор по оказанию услуг по перевозке группы учащихся 7 и 8 классов по маршруту город Псков - Санкт-Петербург.

Являясь лицом, ответственным, за организацию перевозки группы учащихся в количестве 28 человек, во время управления автобусом виновный осуществлял перевозку пассажиров в утомленном состоянии, не пройдя предрейсовый медицинский осмотр.

Вследствие нарушения установленных правил по безопасности перевозок пассажиров, у подсудимого произошел эпилептический приступ, в результате чего обвиняемый допустил выезд автобуса с пассажирами на полосу встречного движения с последующим съездом в левый по ходу движения кювет. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пассажирам автобуса причинены телесные повреждения, которые не нанесли вреда здоровью, либо повлекли легкий вред здоровью.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих по делу обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.