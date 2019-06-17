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Погрузчик не пропустил «Фольксваген» в Псковском районе

ДТП зафиксировано в Псковском районе 17 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, вчера в 15.40 на 2 км автодороги Псков – Писковичи - Муровицы водитель погрузчика Hyundai, мужчина 1969 года рождения, при выезде с прилегающей территории на дорогу не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen Pointer под управлением мужчины 1988 года рождения, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Pointer, не госпитализирован.

