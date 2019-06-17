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Неизвестный автомобиль сбил мотоциклиста в Островском районе

Неизвестный автомобиль сбил мотоциклиста в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 18 июня в 07.45 на 55-м км автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, не уступил дорогу мотоциклу «Минск» под управлением мужчины 1956 года рождения, который пользовался преимущественным правом проезда перекрестка, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла получил незначительные травмы.

Вчера в 16.55 у дома №14 по ул. Ухтомского в Великих Луках водитель автомобиля «Форд Фокус», молодой человек 1993 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением мужчины 1984 года рождения. В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель «Форда», не госпитализирован.

В Пскове у дома №41 по улице Советской вчера в 18.10 водитель «Шкоды Октавия» 1976 года рождения при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Ленд Ровер» под управлением девушки 1992 года рождения и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадала пассажир «Ленд Ровера» - женщина 1971 года рождения.

Всего за 18 июня на территории Псковской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.