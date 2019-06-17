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Фургон с псковскими номерами влетел под «КамАЗ» в Петербурге

Автомобиль с номерами Псковского региона попал в ДТП в Санкт-Петербурге.

Как пишет портал Фонтанка.ру, серьезное ДТП затруднило движение по внешнему кольцу КАД на Ржевке утром 19 июня.

Очевидцы пишут, что перед развязкой с «Дорогой жизни» фургон с псковскими номерами залетел под ехавший перед ним «КамАЗ».

На место прибыли скорая помощь и сотрудники МЧС. По словам очевидцев происшествия, чтобы извлечь человека, машину пришлось резать.

«Все живы. Кабину вытянули, водителя вытащили», - пишет очевидец ДТП в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте .