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Мотоциклист попал в ДТП в Великих Луках

С наступлением летнего периода, на дорогах все чаще можно увидеть водителей, управляющих двухколесным транспортом, к сожалению не каждый из них соблюдает элементарные Правила дорожного движения, что нередко приводит к дорожным происшествиям. Мототехника (в том числе и скутеры) является источником повышенной опасности, но об этом задумываются далеко не все водители. Дорожные автоаварии с мотоциклистами-скутеристами, как правило, трагичны – люди погибают, или получают множество травм.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием водителя мототранспорта. Так, 22 июня в 3:50 у дома №6 по улице Новосокольническая, города Великие Луки, водитель мотоцикла «Ямаха» - молодой человек 1985 года рождения не справился с управлением, затем совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня. В результате наезда произошло опрокидывание мотоцикла. В данном дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель, который в последствии был госпитализирован.

Основной причиной ДТП данной категории является крайне неудовлетворительная дисциплина участников дорожного движения. Наиболее частыми нарушениями являются: управление водителями, не имеющими права управления транспортными средствами, несоблюдение очередности проезда, нарушение скоростного режима и управление без мотошлемов, неправильный выбор дистанции.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем водителям мототранспорта: будьте предельно внимательны на дороге, выбирайте разумную скорость движения, строго соблюдайте Правила дорожного движения. Помните, что только взаимное уважение всех участников дорожного движения поможет предотвратить несчастные случаи на дороге.