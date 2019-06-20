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В ДТП в Себежском районе пострадал 6-летний ребенок

За 21 июня на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести и 1 ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

21 июня в Себежском районе в 11.30 на 56 км дороги Опочка-Дубровка - граница с Республикой Белоруссия водитель «Suv T11 Vortex Tingo» – женщина 1971 года рождения совершила наезд на не укрепленную обочину, в результате заноса не справилась с управлением автомобиля, съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры – девушка 1993 года рождения и мальчик 2013 года рождения.

21 июня в Островском районе в 15.20 на 339 км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель «Сеаза» – мужчина 1954 года рождения выбрал небезопасную скорость движения и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали пассажиры – мужчина 1987 года рождения и женщина 1974 года рождения. Водитель автомобиля употребил спиртное после ДТП.