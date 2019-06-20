АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Порховском районе водитель «Шкоды» госпитализирован после наезда на дорожный знак

23 июня на территории Псковской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести и 1 ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

23 июня в Красногородском районе в 12.55 на 8 км дороги Поддубно-Платишино водитель «Фольксваген-Пассат» – женщина 1977 года рождения нарушила правила при встречном разъезде и столкнулась с «Фольксваген-Пассат», под управлением мужчины 1956 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель «Фольксваген-Пассат»

В Куньинском районе в 20.00 в деревне Белавино водитель мотоцикла «Recer» – мужчина 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и опрокинулся с мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла получил незначительные травмы.

23 июня в Порховском районе в 21.40 на 159 км дороги Новгород-Псков водитель «Шкода Октавиа» – мужчина 1956 года рождения совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет. В результате ДТП пострадал водитель, госпитализирован.