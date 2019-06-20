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В ДТП в Пскове пострадали пенсионер с признаками опьянения и беременная девушка

В ДТП, произошедшем в Пскове, у пересечения улиц Майора Доставалова и Народная, получили травмы пенсионер с признаками алкогольного опьянения и беременная девушка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском УГИБДД. По данным управления, такая авария произошла 24 июня, в 13:00.



Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте» Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«ВАЗ-21061, управляемый пенсионером 1954 года рождения, выезжал с улицы Майора Достовалова на Народную и врезался в стоящий на светофоре "Nissan Qashqai", за рулем которого была беременная девушка 1976 года рождения. После этого водитель "ВАЗа" попытался скрыться: уехал в сторону улице Генерала Маргелова, но там наехал на бордюр около дома № 23», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что, по предварительным данным, девушку получала травму живота, - пострадавшую доставили в Псковскую центральную районную больницу. А у пенсионера, которого ждет медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в крови, обнаружили перелом правой ноги.