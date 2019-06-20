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Заказной автобус попал в ДТП по пути из Москвы в Псков

Заказной автобус попал в ДТП по пути из Москвы в Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области, авария произошла 24 июня в Тверской области.

24 июня в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что на трассе М9 «Балтия» водитель заказного пассажирского автобуса совершил съезд на обочину встречной полосы движения, где столкнулся с лесными насаждениями, в результате чего находившиеся в транспортном средстве пассажиры получили телесные повреждения. По факту произошедшего Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что водитель транспортной компании, управляя 19-местным арендованным автобусом, осуществлял по договору фрахтования перевозку 12 пассажиров по маршруту Москва - Псков. Водитель, прошедший предрейсовый медицинский осмотр и контроль транспортного средства, допущенный к исполнению трудовых обязанностей, в районе 320 км трассы М9 «Балтия» по неустановленной на данный момент причине совершил съезд на обочину встречной полосы движения, где столкнулся с лесными насаждениями. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.