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Житель Псковской области, задавивший 4 человек, осужден на 14 лет

10 июня 2018 года между посетителями и сотрудниками бара в городе Ломоносове возник конфликт.. В результате ссоры, житель Псковской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел в свой автомобиль «ГАЗ» (газель) и специально совершил наезд на четырех людей, которые стояли у входа в бар.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГСУ СК РФ по СПб, в результате действий обвиняемого один потерпевший скончался на месте происшествия, троим были причинены повреждения различной степени тяжести.

Суд, на основании ранее вынесенного вердикта присяжных заседателей постановил в отношении подсудимого обвинительный приговор. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.