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Двое детей пострадали в результате аварии с пьяным водителем в Псковском районе

Вчера, 25 июня в Псковском районе в 23:17 на 5 километре автодороги Псков-Кислово-Палкино в деревне Кислово водитель автомобиля «Шкода Октавия» – мужчина 1982 года рождения, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Мужчина совершил наезд на бетонный фундамент, после чего опрокинулся в левый кювет по ходу движения. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Шкода Октавия» – девочки 2004 и 2010 годов рождения.