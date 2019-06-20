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В стругокрасненской деревне Новая Жизнь в результате ДТП пострадали люди

В 12:20 26 июня произошло ДТП в Стругокрасненском районе, в деревне Новая Жизнь с участием двух легковых автомобилей. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на 12 км автодороги Струги Красные-Творожково автомобиль «ВАЗ 2114» под управлением мужчины 1991 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено Дастер» под управлением мужчины 1956 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажиры «ВАЗа»,1997 года рождения, и «Рено Дастер», 1948 года рождения. Пострадавшие не госпитализированы.