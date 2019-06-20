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Стали известны подробности столкновения двухэтажного автобуса и легковушки в Пушкиногорском районе

28.06.2019 23:15|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности ДТП с участием двухэтажного автобуса и легкового автомобиля, которое произошло недалеко от деревни Новгородка Пушкиногорского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, два транспорта столкнулись 28 июня, в 13.15, на 370 километре трассы «Санкт-Петербург - Невель».

«Легковой автомобиль - "Daewoo Nexia" - под управлением мужчины 1972 года рождения выехал со второстепенной дороги на главную и врезался на встречной полосе в двухэтажный автобус "Neoplan", за рулем которого был мужчина 1957 года рождения, - отметили в ведомстве. - В результате ДТП пострадали водитель легковой машины и ее пассажирка 1965 года рождения».

Кроме того, в управлении добавили, что пострадавших госпитализировали.

Теги: #ДТП #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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