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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стало известно о ДТП с погибшими и пострадавшими, произошедших в Псковской области за выходные

01.07.2019 14:06|ПсковКомментариев: 0

УГИБДД УМВД России по Псковской области опубликовало информацию о ДТП с погибшими и пострадавшими, произошедших в выходные дни в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, 30 июня силовики не зафиксировали таких аварий. Однако 29 июня в Псковской области произошло 3 ДТП, в которых погибло 2 человека, а 5 - получило травмы различной степени тяжести.

Так, в этот день, в 00.30, в деревне Хилово Порховского района водитель мотоцикла «Suzuki» - молодой человек 1991 года рождения - совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть дороги пешехода – молодого человека 1999 года рождения. Пешеход скончался на месте. Водитель мотоцикла же госпитализирован.

А в 19.20 в Пушкиногорском районе, на 392 километре дороги Санкт-Петербург - Невель водитель «Toyota Camry», мужчина 1970 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ford Fusion», под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель «Toyota Camry», водитель и пассажир и «Ford Fusion» - женщина 1967 года рождения.

В Пскове же, в 22.30, у дома № 3 по улице Скворцова, что в деревне Павшино, водитель мотоцикла «Motoland» - женщина 1985 года рождения - не справилась с управлением, и съехав с дороги, осуществила наезд на препятствие в виде электроопоры. В результате ДТП, водитель мотоцикла погибла на месте, пассажир - девочка 2012 года рождения - с полученными травмами госпитализирована.

Кроме того, управление опубликовало данные по таким авариям и за 28 июня. Так, в этот день в 06.00 в Локнянском районе, на 238 километре дороги Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки перевернулся «Volkswagen», за рулем которого был мужчина 1957 года рождения. Водитель не справился с управлением - в результате пострадала пассажирка, женщина 1966 года рождения.

А в Великих Луках, около дома № 40 по улице Малышева, примерно в 07.30 «Chevrolet Klan», управляемый мужчиной 1984 года рождения, врезался в «Daewoo Nexia», за рулем которого была женщина 1974 года рождения. А позже - в «Chevrolet Niva», под управлением мужчины 1973 года рождения. Авария произошла потому, что водитель «Chevrolet Klan» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Daewoo Nexia», женщина за рулем которого в итоге и пострадала.

В Пушкиногорском районе в этот же день, в 13.50, на 370 километре трассы Санкт-Петербург - Невель водитель «Daewoo Nexia», мужчина 1972 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге, выехал на главную дорогу, где совершил столкновение с автобусом «Neoplan», под управлением мужчины 1957 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «Daewoo Nexia» - женщина 1965 года рождения с полученными травмами госпитализированы. И из-за полученных травм эта пассажирка скончалась в больнице.

Помимо этого, 28 июня в Островском районе, в 19.15, на 56 километре дороги Старый Изборск - Палкино - Остров водитель «Daewoo Gentra», мужчина 1957 года рождения, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Volkswagen Passat», под управлением молодого человека 1999 года рождения. После - автомобиль «Daewoo Gentra» продолжил движение и врезался в «Renault Duster», за рулем которого был мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП водитель «Volkswagen» и пассажиры «Daewoo Gentra» - женщина 1960 года рождения и мужчина 1988 года рождения - с полученными травмами госпитализированы.

А в Палкинском районе, в 23.00, на 313 километре дороги Санкт-Петербург - Невель водитель «Мitsubishi Lancer», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на велосипедиста - мужчину 1960 года рождения. Велосипедист ехал в попутном направлении, по левой обочине, и резко начал пересекать проезжую часть. В результате ДТП велосипедист с полученными травмами госпитализирован.

Теги: #ДТП #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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