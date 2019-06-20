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МВД: Выводы о чьей-либо виновности в ДТП под Себежем преждевременны до окончания проверки

МО МВД России «Себежский» проводит проверку по факту сегодняшнего ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на месте происшествия работает следственная группа.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. «До этого какие-либо выводы и заявления о виновности тех или иных лиц в происшествии преждевременны», - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 1 июля около 11.20 на перегоне Заваруйка - Себеж столкнулись грузовой автомобиль DAF и тепловоз. Два человека - машинист и помощник машиниста локомотива - погибли, четверым оказывается медпомощь. К месту ДТП был направлен вертолет с реаниматологом, травматологом и нейрохирургом, а также бригады скорой помощи.

Как ранее Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОЖД, авария произошла по вине водителя грузовика, который, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения.